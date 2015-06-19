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الحكم على جندى أمريكى مدان بالقتل فى العراق بالسجن لمدة أمضاها بالفعل

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الحكم على جندى أمريكى مدان بالقتل فى العراق بالسجن لمدة أمضاها بالفعل الحكم على جندى أمريكى مدان بالقتل فى العراق بالسجن لمدة أمضاها بالفعل
حكمت هيئة محلفين عسكرية فى كاليفورنيا امس الخميس على جندى من مشاة البحرية الأمريكية ادين بتهمة قتل فى العراق عام 2006 وفى تهم اخرى بالسجن لمدة قضاها بالفعل رهن الاحتجاز.

وقضت هيئة المحلفين ايضا بتسريح السارجنت لورانس هاتشينز من سلاح مشاة البحرية الأمريكية بتهمة السلوك السىء، وكان هاتشينز امضى بالفعل سبعة اعوام تقريبا رهن الاحتجاز وواجه حكما محتملا بالسجن لمدة اربعة اعوام اخرى.

وكانت هيئة محلفين عسكرية فى جنوب كاليفورنيا أدانت يوم الاربعاء هاتشينز بالقتل والتآمر والسطو لكنها برأته من تهمة الادلاء ببيانات كاذبة، وقال محامى الدفاع كريستوفر اوبريسون إن عائلة هاتشينز رحبت بالحكم.

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مصر 365