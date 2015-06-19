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الدهون غير المشبعة تضعف الذاكرة وترفع الكوليسترول

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الدهون غير المشبعة تضعف الذاكرة وترفع الكوليسترول الدهون غير المشبعة تضعف الذاكرة وترفع الكوليسترول
كشفت دراسة علمية حديثة أن المتحولة أو غير المشبعة قد تؤثر تأثيرا سلبيا على الذاكرة، جنبا إلى جنب مع ارتفاع مستويات الكولسترول.

وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 645 رجلا من الأصحاء الذين طلب منهم المشاركة فى الدراسة الاستقصائية الغذائية والمشاركة فى اختبار الذاكرة.

ووجد الباحثون أن الرجال الأصغر سناً الذين تناولوا مستويات عالية من الدهون غير المشبعة، كانت لديهم اختبارات الذاكرة أكثر سوءاً بالمقارنة بأولئك الذين تناولوا مستويات أدنى منها.

وارتبط كل جرام من الدهون غير المشبعة الذى يتم تناوله يومياً مع انخفاض الذاكرة بمقدار 12 إلى 21 كلمة، من متوسط 86 كلمة، وفقاً للمؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة بياتريس غولومب، أستاذة الأسرة والطب الوقائى فى جامعة كاليفورنيا.

وقالت غولومب إن هذا يضيف إلى المزيد من الأدلة التى تشير إلى أن الدهون غير المشبعة مضرة للغاية، وليست شيئا هاما يجعل الناس أن يتمسكوا بها، ويضعوها فى أفواههم.

وأضاف الباحثون أن الدهون غير المشبعة ضارة جداً، وترفع من مستويات الكوليسترول الضار “LDL”، وتقلل من مستويات الكوليسترول الجيد “HDL”.
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مصر 365

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