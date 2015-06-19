صحيفة بريطانية:مسلمو"سانت بطرسبرج" يصومون أكثر من 21 ساعة يوميا فى رمضان

يواجه سكان مدينة سانت بطرسبرج الروسية معضلة فى صيام شهر رمضان، حيث لا تغرب الشمس فى تلك المدينة فى شهر يونيو أبدًا.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكترونى، أمس الخميس، أن "الليالى البيضاء"، وهى الفترة التى تمتد من أواخر مايو إلى أوائل يوليو التى نادرًا ما تغرب الشمس وتكون ليلة حقيقية، وأقرب ما يكون هو الشفق ولمدة ساعات قليلة وخاصة فى المدينة الروسية الشمالية، الذى يبلغ تعددها أكثر من مليون نسمة.

وتقول الصحيفة، إن هذا الوقت لسكان المدينة المسلمين مرهق للغاية، ولكن القرآن أعطى الرخصة لإفطار رمضان للأشخاص الذين يعانون من مرض، والمسافرين والنساء فى فترات الحيض أو الحمل، ولكنه لم يعط تعليمات صريحة بشأن الصيام فى أقصى الشمال، حيث ساعات النهار الطويلة جدًا وندرة الغروب.

ووفقًا لبعض سلطات سانت بطرسبرج المسلمة، إن طول مدة النهار فى المدينة فى هذا الوقت من السنة هو ببساطة تحديًا إضافيًا لإيمانهم.

وقال مسئول فى مركز الروحانيات المسلم فى سانت بطرسبرج والشمال الغربى، "يرى المسلمون الأمر كاختبار لهم، فى الوقت الذى بدأت الآن أنها سوف نلاحظ الصيام، مضيفًا أن "أولئك المسلمين سوف يصومون 21-22 ساعة ليفطر، ويسمح لهم الأكل لمدة ثلاث ساعات فقط".

وحينما سؤل عن صعوبة الحفاظ على الصوم لهذه المدة الطويلة قال "إنه ليس عبئًا على المؤمنين – إن الإسلام طريق حياة - الصيام بالنسبة لنا كالاستيقاظ فى كل صباح وغسل أسنانك.

وتقول أحد المسلمات، هناك نحن نصوم من الفجر الساعة الثانية صباحًا وحتى يظهر الشفق فى العاشرة والنصف مساء.

ولا توجد إحصائية عن العدد الرسمى لعدد المسلمين فى المدينة، ولكن ظهر ما يقرب من 42 ألف مصلى فى صلاة العيد العام الماضى، حيث افترش المصلين فى الشوارع خارج المسجدين الرئيسيين فى المدينة لعدم اتساعهما لعدد المصليين، وفقًا لبيان لوزارة الداخلية الروسية.

وقال بعض العلماء المسلمين، إن على قاطنى أقصى شمال الكرة الأرضية الصيام على توقيت مكة أو أقرب مدينة مسلمة لهم.