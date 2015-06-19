"التجمع" يكلف منظم حفل الرقص المثير للجدل بإحياء ذكرى الشيخ إمام

قال طونى نبيه، مسئول اللجنة الفنية بأمانة القاهرة، ومنظم حفل مهرجان سيد درويش للأغنية، الحفل الذى أثار جدلا خلال الفترة الماضية بسبب احتوائه على رقصة وصفت بأنها غير لائقة، إن الحزب كلفه بتنظيم احتفالية الشيخ إمام منتصف شهر رمضان، موضحًا أن رئيس الحزب سيد عبد العال ونائبه عاطف مغاورى كلفاه بتنظيم الاحتفالية.

وأوضح نبيه لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر الاستعانة بالأصوات الجيدة التى غنت باحتفالية سيد درويش باحتفالية الشيخ إمام المزمع إقامتها منتصف الشهر الجارى.

ومن جهته، أكد عاطف مغاورى نائب رئيس الحزب أن الحزب كلف طونى نبيه، مسئول اللجنة الفنية لإقامة احتفالية الشيخ إمام على أن يشرف أعضاء المكتب السياسى على الاحتفالية.