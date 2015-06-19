وزير النقل: بدء وصول عربات مكيفة من الصين لتحديث أسطول السكة الحديد

أعلن المهندس هانى ضاحى وزير النقل، عن بدء توافد هياكل عربات القطارات المكيفة الـ212 للسكة الحديد من الصين، لافتًا إلى وصول 5 هياكل عربات فعليًا إلى القاهرة، وأن 15 هيكل عربة أخرى تم شحنها من الصين، وفى طريقها إلى ميناء الإسكندرية.

وقال وزير النقل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تعاقدت مع مصنعى سيماف وقادر التابعين للهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتصنيع هذه العربات للسكة الحديد بقيمة 2.3 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يتم تصنيع هذه العربات بالاشتراك بين مصانع الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات الصينية.

وأضاف وزير النقل، أنه سوف يستكمل تصنيع هذه العربات داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بما سيساهم فى تشجيع التصنيع المحلى، لافتًا إلى أن هذه العربات أولى وثانية مكيفة، وستساهم فى تحديث أسطول قطارات هيئة السكة الحديد بما سينعكس على تحسين الخدمة.