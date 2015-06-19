مريض نفسى ينتحر شنقا فى "منور" شقته فى القليوبية

انتحر مريض نفسى شنقًا بواسطة "ملاءة سرير" بشقته، حيث عثر أهالى منشية الجبل الأصفر فى الخانكة بالقليوبية، على جثه عاطل معلقة من رقبته بملاءة سرير فى حديد "منور" شقته.

وتلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد حسام أبو جبة مأمور مركز شرطة الخانكة بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين للمقدم أحمد الخولى رئيس مباحث الخانكة، وجود جثة المدعو "صلاح.م.م"، 49 سنة، لا يعمل، معلق من رقبته بملاءة سرير بحديد "منور" شقة مسكنه، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، ونقُلت إلى مشرحة مستشفى الخانكة المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وبسؤال شقيق المتوفى المدعو "سيد.م.م"، 45 سنة، سائق "توك توك"، قال إنه أثناء عودته لمنزله فوجئ بوجود جثة شقيقه معلقة بمنور الشقة، وعلل قيامه بالانتحار لمعاناته من مرض نفسى، ولم يشتبه فى وفاته جنائيًا، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 50 أحوال مركز الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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