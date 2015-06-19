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مدير معابد الكرنك: الإقبال مبهر للغاية و1250 سائحا زاروا المعبد

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مدير معابد الكرنك: الإقبال مبهر للغاية و1250 سائحا زاروا المعبد مدير معابد الكرنك: الإقبال مبهر للغاية و1250 سائحا زاروا المعبد
أكد أمين عمار مدير معابد الكرنك، أن الإقبال على زيارة الكرنك أمس الخميس، كان مبهرا للغاية، حيث تواجد السائحون منذ الصباح الباكر فى أروقة المعبد بصورة طبيعية، كما تواجد المئات من المصريين فى أول أيام تطبيق الدخول المجانى لهم بمبادرة تنشيط السياحة.

وأضاف مدير معابد الكرنك لـ"اليوم السابع" أن عدد السائحين الذين زاروا معبد الكرنك من الأجانب تعدى الـ1250 سائحا وهى النسبة الطبيعية للزيارات فى الأيام الماضية، كما أن المصريين تخطت أعدادهم عقب الإفطار أكثر من 750 مواطنا، مشيدا بالإقبال الباهر على الزيارات للمعبد، قائلاً: "الحادث الإرهابى لم ولن يؤثر على الجولات السياحية أبدا لثقة السائحين بمصر".

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مصر 365