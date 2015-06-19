"ثقافة الإسماعيلية" يختتم برنامج "أهالينا" بالتل الكبير

قالت شيرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، أن الفرع اختتم فعاليات برنامج "أهالينا" بتنظيم اليوم الثامن بمركز شباب الاتحاد بـتل البلد، التابع لمركز ومدينة التل الكبير.

وأشارت مدير فرع ثقافة الإسماعيلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن البرنامج تضمن ورشة لرسوم الأطفال بمشاركة بعض الشباب، ولقاء حوارى للأطفال بمشاركة الدكتور حمدى سليمان، والذى تحدث مع الأطفال حول رمضان والوطن وحبه وطرق تعبيرهم عن هذا الحب، وندوة شعرية للشعراء عصام السيد مصيلحى، وإسماعيل محمد إسماعيل، ثم ختام بالإنشاد الدينى لفرقة التل الكبير بقيادة الفنان سليمان رسلان، وذلك بحضور أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة مركز الشباب.