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رئيس جامعة القناة:10 آلاف جنيه للفائز بالميدالية الذهبية فى أسبوع الجامعات

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رئيس جامعة القناة:10 آلاف جنيه للفائز بالميدالية الذهبية فى أسبوع الجامعات رئيس جامعة القناة:10 آلاف جنيه للفائز بالميدالية الذهبية فى أسبوع الجامعات
قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، إن وزارة الشباب سوف تدعم أسبوع شباب الجامعات العاشر بـ2 مليون جنيه لكل الفائزين فى مسابقات وأنشطة أسبوع شباب الجامعات، والذى سوف تستضيفه جامعة القناة فى الفترة 12 وحتى 17 سبتمبر القادم.

وأشار رئيس الجامعة فى تصريحات له، إلى أن الفائز بالميدالية الذهبية سوف يحصل على 10 آلاف جنيه، والفائز بالفضية سيحصل على 5 آلاف جنيه، والبرونزية 3 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس الموافقة على منح 10 ملايين جنيه لدعم أسبوع شباب الجامعات من صندوق التمويل الأهلى، وقد وعد الوزير بمناقشة هذا الطلب فى أقرب اجتماع فى صندوق التمويل الأهلى.

وكان رئيس جامعة قناة السويس ووزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية قد شهدوا أمس الأول الأربعاء، سحب القرعة للجامعات المشاركة فى الأسبوع الشبابى بمقر قاعة الأنشطة بالجامعة الجديدة.

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