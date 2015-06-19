ندوات دينية ووطنية فى المساجد والسجون خلال شهر رمضان بأسوان

تنظم مديرية الأوقاف بأسوان، طوال شهر رمضان، ندوات ومحاضرات دينية واجتماعية ووطنية، داخل المساجد والسجون ومراكز الشباب ودور الرعاية والجمعيات الأهلية.

صرح بذلك الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والذى أضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه المحاضرات تتم بالتنسيق مع أئمة مساجد محافظة أسوان، وعلماء الأزهر الشريف، وكلية الدراسات الإسلامية بأسوان، وتستهدف محافظة أسوان كاملة من "الشراونة" شمالاً وحتى "أبو سمبل" جنوباً.

وأشار الشيخ عبد العزيز، إلى أن المحاضرات تعقد يومياً على فترتين، عقب صلاتى العصر والقيام، وتتناول فضائل رمضان وأحكام الصيام فيه، بالإضافة إلى التركيز على المعاملات الإسلامية والمواضيع التى تهم المجتمع المصرى، وأيضاً التوعية الأخلاقية.