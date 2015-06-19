مصرع مسن بعد سقوطه أسفل قطار بقليوب

لقى شخص بالمعاش مصرعه، إثر سقوطه أسفل قطار قليوب، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم قليوب مفاده ورد لقسم شرطة قليوب فى المحضر رقم 6/241 أحوال نقطة شرطة سكة حديد قليوب التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، متضمنًا أنه حال استقلال المدعو "محمد.ع.م"، 65 سنة بالمعاش للقطار رقم 550 "طنطا – القاهرة" خط منوف انزلقت قدمه وسقط أسفل القطار، مما أدى لإصابته ببتر بالساقين اليمنى واليسرى، وتهتك بالعضلات والأوردة والأعصاب.

وتم نقله لمستشفى قليوب العام، وتحويله لمستشفى معهد ناصر، وتوفى عقب وصوله المستشفى تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

بسؤال شقيق المتوفى المدعو "سعيد.ع.م"، 61 سنة بالمعاش، أيد ما جاء بالفحص، ولم يشتبه فى وفاة شقيقه جنائيًا، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وأعيد قيد المحضر برقم 1923 إدارى قسم قليوب لسنة 2015، وجار العرض على النيابة.