للأمهات.. لو طفلك جاله صفرا أوعى توقفى الرضاعة الطبيعية

ما هى الصفراء الفسيولوجية

الصفراء الفسيولوجية من أكثر الأمراض شيوعا بين حديثى الولادة، وقد أرسلت قارئة تقول إن طفلها يعانى من الصفراء الفسيولوجية، والتى ظهرت عليه فى اليوم الثانى بعد الولادة، وقد نصحها البعض بالتوقف عن الرضاعة الطبيعية لأنها قد تزيد من أعراض الصفراء، وتسأل عن مدى صحة تلك المعلومة.>الصفراء الفسيولوجية كما يوضحها أستاذ طب الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، هى نوع من الأمراض الشائعة التى تصيب أغلب الأطفال فى الأيام التالية للولادة، وغالبا ما تستمر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

وهى من الأعراض التى لا تستدعى القلق، وخاصة إذا ما استقرت نسبتها فى المعدلات الطبيعية، والتى لا تتجاوز نسبة البليروبين بالدم 12.

علاقة لبن الأم بالصفراء الفسيولوجية

>وبالنسبة لسؤال القارئة فيوضح طلعت، أن من أكثر المفاهيم الشائعة خطأ هى تسبب لبن الأم فى زيادة أعراض الصفراء لدى الأطفال، وهو ما يدفع بعض الأمهات للتوقف عن الرضاعة الطبيعية وتقديم الألبان الصناعية للطفل، وهو أمر فى غاية الخطورة، بل على العكس فلبن الأم هو العلاج الأكثر فاعلية للقضاء على الصفراء الفسيولوجية للأطفال.