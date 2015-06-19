كيف نستغل رمضان فى التخلص من السمنة وزيادة الوزن؟

هل علينا شهر رمضان المبارك، بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وعند قدومه يشعر الإنسان بالراحة النفسية وذلك يرجع إلى أن الصيام يزيد من شعور الإنسان بالطمأنينة والراحة النفسية.

ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يتبعون بعض العادات السيئة فى هذا الشهر المبارك ومنها الإسراف فى تناول الطعام، مما يسبب السمنة وزيادة الوزن بعد رمضان، ولكن كيف يمكننا استغلال شهر رمضان فى التخلص من الوزن الزائد.

وحول هذا يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للتمتع بصحة جيدة، والتخلص من الوزن خلال شهر رمضان وهى:

1- ينصح بتجنب الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

>2- عدم الإفراط فى تناول الحلويات الخاصة برمضان كالكنافة والقطائف، وخاصة للأشخاص المصابين بمرض السكر.

>3- ينصح بتجنب تناول المشروبات الغازية لأنها تساعد على امتلاء البطن بشكل ملحوظ وتزيد من الوزن.

>4- الإكثار من تناول الماء لأنه يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

ويوضح استشارى السمنة والنحافة، أن الاستفادة من تنظيم طعامك فى الشهر المبارك تزيد من فرص تجنب الإصابة بأمراض القلب والسكر والكبد.

>