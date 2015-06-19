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شرطة البيئة تضبط 397 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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شرطة البيئة تضبط 397 قضية متنوعة خلال 24 ساعة شرطة البيئة تضبط 397 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية، حملاتها فى مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل".

ونجحت الحملات الأمنية فى ضبط 397 قضية متنوعة، تأمين تنفيذ إزالة 162 حالة تعدٍ على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف.
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