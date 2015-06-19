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شرطة النقل والمواصلات تضبط 13 قضية سرقة و102 بائع متجول

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شرطة النقل والمواصلات تضبط 13 قضية سرقة و102 بائع متجول شرطة النقل والمواصلات تضبط 13 قضية سرقة و102 بائع متجول
تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 13 قضية "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، و102 من الباعة الجائلين، وكذا ضبط 11 قضية اتصالات وبريد، و1337 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 72 حكمًا قضائيًا مختلفًا .

تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، لمواجهة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

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مصر 365