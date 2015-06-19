"الداخلية" تكثف حملاتها التموينية فى رمضان وتضبط 400 قضية

كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من حملاتها التموينية فى أيام شهر رمضان لضبط الأسعار، وكل المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملات فى أيام شهر رمضان المبارك عن ضبط ( 402) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية )، بالإضافة إلى تنفيذ (46) حكما قضائيا مختلفا.