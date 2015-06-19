النيابة تطلب التحريات فى واقعة كلب الهرم وجهود مكثفة لضبط صاحبه بعد هروبه

طلبت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد، رئيس النيابة التحريات التكميلية، فى واقعة إصابة الطفل محمد مصطفى بجروح خطيرة بالوجه بعد ان عقره كلب بشارع الهرم، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأكد مصدر قضائى بنيابة الهرم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات ما زالت مستمرة فى القضية، وأن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لضبط المتهم "مصطفى.ع"، بعد أن تمكن من الهرب أثناء عرضه على النيابة، وذلك بعد ساعتين من تسليم نفسه إلى قسم شرطة الهرم استجابة لقرار ضبطه على خلفية انتشار صور الطفل المصاب.

يذكر أن الطفل "محمد عمر" عقره كلب منذ أيام أثناء ذهابه بصحبة جدته لشراء بعض متطلبات المنزل فى شارع بطران بمنطقة الهرم، وأسقطه على الأرض وانتزع أجزاء من وجهه.

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