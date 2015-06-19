أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تطلب التحريات فى واقعة كلب الهرم وجهود مكثفة لضبط صاحبه بعد هروبه

Google+ Print
النيابة تطلب التحريات فى واقعة كلب الهرم وجهود مكثفة لضبط صاحبه بعد هروبه النيابة تطلب التحريات فى واقعة كلب الهرم وجهود مكثفة لضبط صاحبه بعد هروبه
طلبت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد، رئيس النيابة التحريات التكميلية، فى واقعة إصابة الطفل محمد مصطفى بجروح خطيرة بالوجه بعد ان عقره كلب بشارع الهرم، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأكد مصدر قضائى بنيابة الهرم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات ما زالت مستمرة فى القضية، وأن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لضبط المتهم "مصطفى.ع"، بعد أن تمكن من الهرب أثناء عرضه على النيابة، وذلك بعد ساعتين من تسليم نفسه إلى قسم شرطة الهرم استجابة لقرار ضبطه على خلفية انتشار صور الطفل المصاب.

يذكر أن الطفل "محمد عمر" عقره كلب منذ أيام أثناء ذهابه بصحبة جدته لشراء بعض متطلبات المنزل فى شارع بطران بمنطقة الهرم، وأسقطه على الأرض وانتزع أجزاء من وجهه.


>- ردود فعل عقر كلب لطفل بالهرم تتوالى.. والدة الضحية: صاحب الكلب هددنى وقالى "أنا ضابط وقسم الهرم كله بتاعى".. والداخلية تطمئنها: سنتخذ الإجراءات القانونية حفاظاً عليكم.. و"الصحة" ترفض اتهامها بالتقصير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365