جهود مكثفة لكشف هوية جثة مجهولة بمستشفى سوهاج العام

يكثف ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج برئاسة الرائد أحمد المولد، رئيس مباحث القسم، جهودهم من أجل كشف غموض وصول جثة لشخص مجهول الهوية إلى مستشفى سوهاج العام.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أسامة عبد العظيم مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بوصول جثة لشخص مجهولة الهوية لمستشفى سوهاج العام، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وعلى الفور انتقل إلى مقر المستشفى الرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم، وتبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم عمرو الجندى مفتش مباحث القسم أن الجثة لشخص فى العقد الخامس من العمر يرتدى الملابس العلوية، ولم يتعرف عليه أحد، واتخذت كل إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها.

وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وتحديد هوية المتوفى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32 أحوال القسم لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة.

وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلب الطبيب القائم بتوقيع الكشف الطبى وكذا الطبيب الموقع على التقرير وموظف الاستقبال المستلم للجثة لجلسة تحقيق، وجارى تنفيذ قرار النيابة العامة.