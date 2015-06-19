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تفاصيل تفجير منزل أمين شرطة بالعريش

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تفاصيل تفجير منزل أمين شرطة بالعريش تفاصيل تفجير منزل أمين شرطة بالعريش
فجرت جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية بسيناء فجر اليوم الجمعة، منزل أمين شرطة بالعريش، يقع فى منطقة السمران.

وقال مصدر أمنى، إن أمين الشرطة صاحب المنزل يدعى هانى صقر، ويعمل بمباحث ، وأصيب بشظايا وجروح سطحية، موضحًا أن مجهولين ألقوا قنبلة على المنزل أدت إلى تدمير أجزاء منه، وإلحاق أضرار بالغة بالمنزل والممتلكات، وأضرار محدودة بمنازل مجاورة.

وكانت جماعة أنصار بيت المقدس، قد فجرت منزلين لأمينى شرطة بمديرية أمن شمال سيناء؛ أحدها بمنطقة الصفا، والأخر فى منطقة العبور، خلال هذا الأسبوع.

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