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لأول مرة.. محافظة القاهرة تنظم خيمة رمضانية بأسعار رمزية بالحديقة الدولية

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لأول مرة.. محافظة القاهرة تنظم خيمة رمضانية بأسعار رمزية بالحديقة الدولية لأول مرة.. محافظة القاهرة تنظم خيمة رمضانية بأسعار رمزية بالحديقة الدولية
أعلنت إدارة تنشيط السياحة بمحافظة القاهرة عن تنظيم خيمة رمضانية خلال شهر رمضان الكريم، على أن تستمر بداية من الإفطار وحتى السحور بالحديقة الدولية، وتعتبر هذه الخيمة هى أول الخيم الرمضانية التى تنظمها محافظة القاهرة خلال شهر رمضان.

وأوضح مصدر بإدارة تنشيط السياحة بمحافظة القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن الخيمة الرمضانية ستتضمن برامج ترفيهية وفنية، وتضم شاشات بلازما لعرض المسلسلات والبرامج، كما أن الخيمة ستكون فى متناول المواطن العادى باعتبارها إحدى الخدمات المدعمة من محافظة القاهرة.

وتأتى تلك الخطوة ضمن نشاطات الإدارة لتنشيط السياحة بالعاصمة، حيث نظمت إدارة تنشيط السياحة بمحافظة القاهرة العديد من الفعاليات خلال الأشهر الماضية مثل "كايرو زمان"، بالإضافة إلى تنظيم رحلات إلى الأماكن الأثرية داخل المحافظة للتعريف بتراثها.

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مصر 365

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