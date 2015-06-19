الموظف قاتل والده بكفرشكر: " نادم إنى قتلت أبويا ده كان عايز يعالجنى"

"بندم إنى أقدمت على قتل والدى المسن، هو بيحبنى وكان عايز يعالجنى" بهذه الكلمات اعترف الشاب "محمود .ا" بقتل والده بالمعاش مقيم تصفا كفر شكر.

شهدت مدينة كفر شكر جريمة قتل بشعة بعد أن اقدم موظف شاب بالاعتداء على والده المسن بالضرب بعصا على رأسه ثم قام بشنقه بشال بسبب إصرار الوالد على ذهاب نجله للمستشفى لتلقى العلاج من فيرس سى .

وتلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد حسين جندية مأمور مركز كفر شكر بالواقعة، وانتفلت قيادات المديرية بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية والعقيد أسامة عايش مفتش الأمن العام لمكان الحادث .

وتبين للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث المركز، قيام "محمود .أ" 25 عام موظف بقتل والده 60 عاما موظف بالمعاش ومقيم ذات الناحية، بمنزلهم بناحية كفر تصفا – دائرة المركز، وبسؤال زوجته ابتسام "ع" 46 عاما ربه منزل قررت أن نجل المتوفى يعانى من مرض فيروس سى منذ فترة طويلة، وأن درجة حرارته كانت مرتفعة ما استدعى نقله للمستشفى وعند محاولة والده مساعدته فى الوصول إلى المستشفى، قام المتهم بالتعدى على والده بالضرب بعصا على رأسه، ثم قام بخنقه بشال حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لكونه يمر بحالة نفسية سيئة بسبب مرضه، وأن والده كان يجبره على الذهاب للمستشفى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 2229 إدارى مركز كفر شكر لسنة 2015م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.