بعد نشر "اليوم السابع" قصة مريض..فاعل خير يتبرع بعلاجه بقيمة 70 ألف جنيه

فى استجابة سريعة لما نشر على صفحات جريدة "اليوم السابع" يوم الإثنين الماضى 15 يونيو تحت عنوان (أحمد مريض بالروماتويد ويحتاج 20 حقنة بـ70 ألف جنيه للشفاء) تبرع المهندس حازم الجندى، رئيس مجلس إدارة جمعية ابتسامة لخدمة المجتمع بمبلغ 70 ألف جنيه ثمن الـ20 حقنة التى يحتاجها أحمد لشفائه.

وأكد الجندى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد قراءته للموضوع بالجريدة ورغم أنه كان فى الطائرة ذاهبا لرحلة عمل، أجرى اتصالا بمدير أعماله للتواصل مع الجريدة وتوفير العلاج اللازم لأحمد، لافتا إلى أن ما أثر فيه هو صغر سن المريض وما تعرضت له أسرته جراء مرضه.

وأثنى الجندى على جريدة "اليوم السابع" والعاملين بها، مؤكدا أنها يوما تلو الآخر تؤكد صدقها وتفاعلها الحقيقى مع المواطن البسيط.

وحصل أمس الخميس أحمد أول "حقنة" بمستشفى أبو كبير المركزى، تحت إشراف الدكتور عبد المنعم شوالى مدير المستشفى، والدكتور إبراهيم الشبراوى استشارى العظام بالمستشفى، والذى أكد أن أحمد تلزمه تحاليل شهرية لتفادى الآثار الجانبية للعقار على الأعضاء الداخلية كالكبد والكلى ووظائف الدم.

وأوضح مدير المستشفى أن كل هذه التحاليل سيتم عملها بالمستشفى مجانا تعاطفا مع الحالة وظروفها الاجتماعية.

وكانت "اليوم السابع" قد نشرت قصة أحمد مريض الروماتويد والبالغ من العمر 13 عاما، والذى استنزف دخل الأسرة لمدة 10 سنوات وجعلها تعانى من كثرة الديون وأخيرا طلب طبيبه المعالج له 20 حقنة ثمن الحقنة الواحدة 3500 جنيه، بما يعادل 70 ألف جنيه .



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المهندس حازم الجندى رئيس مجلس إدارة جمعية ابتسامة الخيرية



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الحقنة التى تبرع بها المهندس حازم الجندى



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مدير مستشفى أبو كبير المركزى



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مندوب جمعية ابتسامة يسلم الحقنة لمدير المستشفى



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استشارى العظام ومعه أحمد المريض



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.أحمد المريض مع مندوب جمعية ابتسامة



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أسرة أحمد ومعها مندوب جمعية ابتسامة



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الطبيب أثناء تجهيز الحقنة



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أحمد خاضع للعلاج



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مندوب الجمعية يطمئن على أحمد المريض

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