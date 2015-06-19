العثور على 46 دانة مدفع أمام منزل طبيب بالقناطر الخيرية

عثر طبيب على 46 جسما غريبا تشبه دانات المدفع أمام منزله بالقناطر الخيرية، تم استدعاء خبراء المرقعات وإخطار الشرطة العسكرية التى حضرت ومعها سرية الإزالة، وبالفحص تبين أنها 46 جسما يشبه دانات المدفع من مخلفات الحرب، وتم رفع تلك الأجسام، كما تم تعيين الحراسة اللازمة بالمكان، تحرر المحضر اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وانتقل على الفور اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى لفحص بلاغ مقدم من "عماد.م" 35 عاما طبيب بشرى، ومقيم بأرض الكامب دائرة المركز، بأنه أثناء قيام العاملين بحفر مصرف أمام منزله لاحظ وجود أجسام غريبة داخل الحفرة.