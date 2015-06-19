أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على 46 دانة مدفع أمام منزل طبيب بالقناطر الخيرية

Google+ Print
العثور على 46 دانة مدفع أمام منزل طبيب بالقناطر الخيرية العثور على 46 دانة مدفع أمام منزل طبيب بالقناطر الخيرية
عثر طبيب على 46 جسما غريبا تشبه دانات المدفع أمام منزله بالقناطر الخيرية، تم استدعاء خبراء المرقعات وإخطار الشرطة العسكرية التى حضرت ومعها سرية الإزالة، وبالفحص تبين أنها 46 جسما يشبه دانات المدفع من مخلفات الحرب، وتم رفع تلك الأجسام، كما تم تعيين الحراسة اللازمة بالمكان، تحرر المحضر اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وانتقل على الفور اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى لفحص بلاغ مقدم من "عماد.م" 35 عاما طبيب بشرى، ومقيم بأرض الكامب دائرة المركز، بأنه أثناء قيام العاملين بحفر مصرف أمام منزله لاحظ وجود أجسام غريبة داخل الحفرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365