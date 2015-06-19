ضبط 16 قطعة سلاح ناري بحوزة متهمين فى حملة أمنية بالمنيا

تمكنت حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية الأمن بالمنيا، أمس، من ضبط 16 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الحملة من ضبط بندقية آلية ومسدس و4 بندقية خرطوش، و10 فرود محلية الصنع، بالإضافة إلى 111 طلقة متنوعة، بحوزة 15 متهمًا بالمنيا .

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 متهمين، هاربين من أحكام قضائية، بتهمة "سرقة، سرقة بالإكراه"، بمراكز بندر مغاغة، بندر المنيا، بندر ملوى، وتمكنت حملة لمكافحة المخدرات، من ضبط، "أحمد.أ.أ"، 31 سنة، كما تمكنت الحملة، من تحرير 1671 مخالفة مروية، تضمنت "51 دراجة بخارية، 2 سيارة، 635 مخالفة دراجة بخارية، 983 مخالفة سيارات".

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