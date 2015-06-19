تجديد حبس مسجل خطر ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بأبو النمرس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة وتكوينه مع آخرين تشكيلا عصابيا للسطو المسلح على المواطنين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تخصص فى ارتكاب جرائم السطو المسلح على المواطنين وسرقة السيارات والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم القبض عليه داخل فيلته بمنطقة أبو النمرس.

وكانت معلومات قد وردت للنقيب محمود عبد المولى معاون مباحث قسم شرطة أبو النمرس، تفيد باتجار "أيمن.ب.ا" وشهرته "موزة" بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، بالإضافة إلى استعانته بآخرين لشن هجمات مسلحة على المواطنين للاستيلاء على متعلقاتهم وسياراتهم، وتوصلت التحريات التى أجراها إلى أن المتهم يتخذ من فيلا بمنطقة أبو النمرس وكرا لاستقبال عملائه وإخفاء المسروقات، وبالحصول على إذن من النيابة العامة تمكن من القبض على المتهم وبحوزته بندقيتين آليتين وطبنجة و4 "خزن"، بالإضافة إلى 130 طلقة و17 طلقة خرطوش ومبلغ نصف مليون جنيه، و6 أقنعة يرتديها أثناء ارتكابه جرائم السطو المسلح، كما تم ضبط سيارتين تبين أنهما مبلغ بسرقتهما من دائرة قسمى شرطة الهرم ومدينة نصر.

واعترف المتهم أمام اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه يتزعم تشكيلاً عصابيًا للسطو المسلح على قائدى السيارات، بالإضافة إلى اتجاره بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، كما اعترف المتهم أن المبلغ المضبوط بحوزته من حصيلة السرقات التى قام بها وبيعه المواد المخدرة، وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم يشاركه فى نشاطه الإجرامى عاطل يدعى "أحمد.ش" محبوس على ذمة إحدى القضايا بقسم شرطة الهرم.