مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة - الإسكندرية

لقى سائق مصرعه فى حادث تصادم بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة – بطوخ، تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمود شحاتة مدير مرور القليوبية بالواقعة.

تبين وقوع تصادم بين السيارة رقم 6391 ق ف س قيادة المدعو / "تامر .س" 35 سنة سائق ومقيم – دائرة قسم بنها، والسيارة رقم 8947 م ب نقل بمقطورة "فر قائدها هاربا تاركا السيارة عقب الحادث، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الثانية، مما أدى لاصطدامه بالسيارة الأولى من الخلف نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طوخ المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال نجل عم المتوفى المدعو "حسن .ع" 34 سنة سائق ومقيم ذات الناحية، أيد ما جاء بالفحص، ولم يشتبه فى الوفاة جنائيا، تم التحفظ على السيارتين بديوان القسم.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب، تحرر المحضر رقم 1967 جنح قسم قها لسنة 2015م، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

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