النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى فى حريق أرشيف وحدة مرور مدينة نصر

استعجل المستشار هيثم مشهور مدير نيابة مدينة نصر أول، تقرير المعمل الجنائى حول واقعة نشوب حريق بوحدة مرور مدينة نصر، الذى أسفر حريق غرفة ملفات الأرشيف الخاصة بالسيارات الحديثة والقديمة.

كما استمعت النيابة بإشراف المستشار أحمد شورب رئيس وحدة مرور مدينة نصر، والموظف المختص بالأرشيف حول واقعة حريق غرفة ملفات الأرشيف، اللذان أكدا أنهما فوجئا، بنشوب الحريق فى الطابق الثانى داخل غرفة الملفات والأرشيف الخاص بالسيارات الحديثة والقديمة، وعلى الفور قاموا بإخطار الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق.

كما نفى رئيس وحدة مرور مدينة نصر احتمال نشوب الحريق بسبب وجود شبهة جنائية أو بشكل غير متعمد من أحد نتيجة إلقاء عقب سيجارة، ورجح رئيس وحدة المرور أن يكون السبب وراء الحادث هو ماس كهربائى.

وكشفت معاينة أيمن الشناوى وكيل نيابة مدينة نصر أول، أن النيران شبت بالدور الثانى بغرفة الأرشيف التى تتكون من غرفتين، الغرفة الأول بها ملفات السيارات الجديدة وهى الغرفة التى لم تتأثر بالحريق وتم إخلاء محتوياتها من الملفات الحديثة، بينما أتت النيران على 85% من محتويات الغرفة الثانية والتى تفحمت بالكامل، ويوجد بها الملفات القديمة والخاصة بالسيارات التى تم تعديل لوحاتها من أرقام إلى لوحات معدنية حديثة "أرقام وحروف"، والتى تصل تقريبا من 2000 إلى 2500 ملف، وهى الملفات التى تم تسجيلها على الكمبيوتر.

وانتقل فريق من أعضاء نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار أحمد شورب رئيس النيابة، لمعاينة الحريق.

وأكد مصدر أمنى مسئول بالحماية المدنية، أن رجال الإطفاء نجحوا فى السيطرة على الحريق، مضيفا أن سيارتى إطفاء انتقلتا بصحبة رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتبين أن النيران أتت على أغلب محتويات المخزن من مخلفات قديمة.