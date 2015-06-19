"اليونيسيف" يصف أعمال عنف مروعة ضد أطفال في جنوب السودان

وصف صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أمس الخميس أعمال قتل مروعة لأطفال في جنوب السودان فضلا عن قيام عصابات بعمليات اغتصاب جماعى وقتل لفتيات لا تتجاوز أعمارهن ثمانى سنوات.

وذكر الصندوق أنه يتم ربط الأطفال معا ويتم شج حناجرهم بينما يتم إلقاء آخرين في مبان محترقة، مضيفا أن تلك الأحداث أودت بحياة 129 طفلا في غضون ثلاثة أسابيع في شهر مايو وحده.

وأوضح اليونيسيف أن حوادث قتل الأطفال وقعت في ولاية الوحدة بجنوب السودان التي يمزقها الصراع، مضيفا أن الناجين يواجهون أعمال عنف مروعة.

وأضاف الصندوق أن الأطفال في جنوب السودان يواجهون "مستوى جديدا من الوحشية"، وقال أنتونى ليك، المدير التنفيذى لليونيسيف: "لابد أن يتم وقف هذا العنف ضد الأبرياء".

وقال ليك إن ما يقدر بـنحو 13 ألف طفل قد تم تجنيدهم للقتال في إطار النزاعات الأهلية التى اندلعت فى ديسمبر 2013 إثر نزاع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار.

ولم تفلح اتفاقات وقف إطلاق النار المتعاقبة والرامية إلى إنهاء الصراع، الذي ينطوى على أبعاد عرقية، في وقف القتال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتشريد نحو مليونى شخص.