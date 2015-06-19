"الجهاد الإسلامى" تحمل إسرائيل المسئولية عن حياة القيادى الأسير خضر عدنان

حملت حركة "الجهاد الإسلامى فى فلسطين" سلطات الاحتلال الإسرائيلى كامل المسئولية عن حياة القيادى فى الحركة الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان بعد تدهور وضعه الصحى ودخوله مرحلة حرجة.

وقالت الحركة فى بيان صحفى فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة إنها تتابع بقلق بالغ الحالة الصحية للشيخ خضر عدنان الذى يواصل الإضراب لليوم الخامس والأربعين على التوالى رفضا لسياسة الاعتقال الإدارى.

وأكدت أن الحالة الصحية للشيخ المعتقل تدهورت بصورة حادة، مطالبة كافة الجهات والأطراف بالتدخل العاجل لإنقاذه والضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة لمطالبه العادلة.

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