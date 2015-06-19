أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مواطن منياوى يدعو الرئيس لتناول وجبة الإفطار مع أهالى قريته بالمنيا

Google+ Print
مواطن منياوى يدعو الرئيس لتناول وجبة الإفطار مع أهالى قريته بالمنيا مواطن منياوى يدعو الرئيس لتناول وجبة الإفطار مع أهالى قريته بالمنيا
أرسل ياسر محمد عبد الوهاب دعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى يطلب منه الحضور إلى المنيا، لتناول وجبة الإفطار مع أهالى قريته ببنى محمد سلطان التابعة لمركز المنيا.

وجاء نص الدعوة: "السيد المحترم الأب الحنون القائد العظيم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تحية طيبة وبعد، أدام الله عليكم الصحة والعافية وجعلكم لمصرنا زخرا ودائما فخرا لنا وعلما يهتدى به سماء الديمقراطية العادلة ومثلا لكل الشعب بمختلف أعماره يعتز به .

السيد الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله على سيادتكم والأسرة الكريمة وشعب العظيمة بالخير والسعادة والصحة، لذا نرجوا أن تقبل سيادتكم دعوتنا المتواضعة لتناول طعام الإفطار بقريتنا الذى يشرف أهلها باستقبال سيادتكم ونحن على ثقة أنكم لم ولن تردوا دعوتنا، تعبيرا عن حب سيادتكم لنا ولكم.

وأخيرا فإن كان فأنت الأب وإن لم يكن فلك الحب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر