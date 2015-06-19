مواطن منياوى يدعو الرئيس لتناول وجبة الإفطار مع أهالى قريته بالمنيا

أرسل ياسر محمد عبد الوهاب دعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى يطلب منه الحضور إلى المنيا، لتناول وجبة الإفطار مع أهالى قريته ببنى محمد سلطان التابعة لمركز المنيا.

وجاء نص الدعوة: "السيد المحترم الأب الحنون القائد العظيم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تحية طيبة وبعد، أدام الله عليكم الصحة والعافية وجعلكم لمصرنا زخرا ودائما فخرا لنا وعلما يهتدى به سماء الديمقراطية العادلة ومثلا لكل الشعب بمختلف أعماره يعتز به .

السيد الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله على سيادتكم والأسرة الكريمة وشعب مصر العظيمة بالخير والسعادة والصحة، لذا نرجوا أن تقبل سيادتكم دعوتنا المتواضعة لتناول طعام الإفطار بقريتنا الذى يشرف أهلها باستقبال سيادتكم ونحن على ثقة أنكم لم ولن تردوا دعوتنا، تعبيرا عن حب سيادتكم لنا ولكم.

وأخيرا فإن كان فأنت الأب وإن لم يكن فلك الحب".