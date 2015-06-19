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تحديد 20 مسجد للاعتكاف بشمال سيناء خلال العشر الآواخر من رمضان

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تحديد 20 مسجد للاعتكاف بشمال سيناء خلال العشر الآواخر من رمضان تحديد 20 مسجد للاعتكاف بشمال سيناء خلال العشر الآواخر من رمضان
حددت مديرية أوقاف شمال سيناء أسماء المساجد المسموح بالاعتكاف بها فى العشر الآواخر من رمضان.

وقال الشيخ أمين عبد الواحد أمين، مدير أوقاف شمال سيناء، إن المساجد فى مدينة العريش هى، أم القرى، الهادى، المعلمين، السلام، المصطفى، النور، الرحمن بالريسة، الرحمن بالفواخرية، الأزهر، أبو بكر الصديق، النور، أبو زغلة، وفى مدينة بئر العبد: الفاروق عمر، الصحابة، خالد بن الوليد، الرحمن، الشوحط، الشباب، قاطية.

وكانت مديرية أوقاف شمال سيناء، قد أعلنت أسماء المساجد التى ستقام فيها صلاة التراويح خلال شهر رمضان بجزء كامل بمختلف مناطق المحافظة وبلغ عددها 14 مسجدا، وهى فى مدينة العريش: أم القرى، القرمانى، المعلمين، الرحمن ، الأزهر، أبوبكر الصديق، النور، أبو زغلة، وفى بئر العبد مساجد: آل فرحان، الفاروق عمر، الصحابة، الرحمن، الشوحط، قاطية.

وأكد مصدر بمديرية أوقاف شمال سيناء، إن صلاة التراويح تقام فى كل المساجد بدون تدخل، وأنه لاصحة لما أشيع عن منع صلاة التراويح بمساجد شمال سيناء.

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مصر 365