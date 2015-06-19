سفر 785 مصريا وليبيا وعودة 575 عبر منفذ السلوم

كما تم إنهاء إجراءات وصول عدد 663 مصريا وليبيا بينهم 573 سبق مغادرتهم للبلاد بطريقة شرعية و91 غادروا متسللين بطريقة غير شرعية، ليرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ يوم 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية، وحتى الآن 54 ألفا و474 مصريا.
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