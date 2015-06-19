سفر 785 مصريا وليبيا وعودة 575 عبر منفذ السلوم

أعلن مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، فى تصريحات صحفية مساء أمس الخميس، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 785 إلى الجانب الليبى؛ 229 مصريا و556 ليبيا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما تم إنهاء إجراءات وصول عدد 663 مصريا وليبيا بينهم 573 سبق مغادرتهم للبلاد بطريقة شرعية و91 غادروا متسللين بطريقة غير شرعية، ليرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ يوم 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية، وحتى الآن 54 ألفا و474 مصريا.

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