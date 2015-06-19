جامعة الإسكندرية تخصص 35 منحة دراسية لطلاب حوض النيل

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، فى اجتماعه الذى عقد أمس الخميس، برئاسة الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة على تخصيص 35 منحة دراسية لطلاب دول حوض النيل لعام 2015/2016، لدراسة الماجستير والدكتوراه فى التخصصات المختلفة بجامعة الإسكندرية وذلك فى إطار دعم السياسة العامة للدولة تجاه دول حوض النيل وتلبية احتياجات هذه الدول فى مختلف المجالات التى تتطلبها عمليات التنمية .

كما اعتمد المجلس برنامج الماجستير المهنى فى الدراسات المتخصصة فى الضرائب، وبرنامج الماجستير المهنى فى الجمارك، وسلاسل الامداد، والشحن الدولى كبرامج جديدة بكلية التجارة بنظام الساعات المعتمدة .