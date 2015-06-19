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"السياحة":3% نسبة عمل الإناث من إجمالى 1.7 مليون عامل بالصناعات السياحية

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"السياحة":3% نسبة عمل الإناث من إجمالى 1.7 مليون عامل بالصناعات السياحية "السياحة":3% نسبة عمل الإناث من إجمالى 1.7 مليون عامل بالصناعات السياحية
أكد تقرير صادر عن وحدة الحسابات الفرعية للسياحة، برئاسة الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، أن عدد العاملين بالصناعات السياحية يبلغ نحو 1.7 مليون عامل، بنسبة حوالى 6.2 % من إجمالى القوى العاملة فى ، وبحوالى نسبة 7.1 % من إجمالى المشتغلين فى مصر.

وأشار التقرير إلى أن نسبة العاملين الذكور فى الصناعات السياحية حوالى 97 % مقابل 3 % فقط للإناث، ترتفع على 13 % فى حالة خدمات ووكالات السياحة والسفر، كما بلغت نسبة العمالة الدائمة فى الصناعات السياحية حوالى 71 %، بينما وصلت نسبة من يعملون بصفة جزئية أو العمالة المؤقتة إلى 29 % وترتفع فى حالة خدمات الإقامة إلى 31.2 % .

وأضاف التقرير، أن عدد العاملين بأنشطة النقل بأنواعها المختلفة نحو مليون فرد، بما يعادل 60.2 % من جملة المشتغلين بالصناعات السياحية، وقابلهم نحو 533 ألف فرد فى الأنشطة الموفرة لخدمات الإقامة والطعام والشراب بنسبة 31.7 % من الإجمالى.


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