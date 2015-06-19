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سوشانت سينغ راجبوت وأنكيتا لوخاندي في القفص الذهبي العام 2016

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الخميس 18-06-2015 19:47

بعد قصّة حبّ طويلة ومساكنة لسنوات، جمعت النجمين Sushant Singh Rajput وحبيبته Ankita Lokhande، قرّرا الارتباط وعقد قرانهما العام المقبل، 2016.

فقد ذكرت مصادر صحافيّة أنّ الثنائي خطّطا للارتباط ، وعندما سئلا عن هذا الموضوع أعلنا أنّ موعد عقد قرانهما سيكون في شهر تشرين الثاني من العام المقبل 2016.

هذا وكان Sushant قد تعّرف على حبيبته Ankita خلال وجوده في إجازة الأعياد في مدينة دبي، وبقيا لفترة طويلة على قصّة حبّهما، قبل أن يقرّرا الزواج، إضافة إلى العمل سويّاً، حيث اعتبرا جزءاً من فيلم 'Jhalak Dikhhla Jaa', season 4.

وقرّر Sushant Singh Rajput أخذ إجازة لمدّة شهرين من العمل والتوقّف عن تصوير أفلامه التي يقوم بتحضيرها، وأهمّها "Sajid Nadiadwala's film" .

 

 

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