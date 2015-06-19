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أين سيقضي ياسر العظمة أولى أيام شهر رمضان؟

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أين سيقضي ياسر العظمة أولى أيام شهر رمضان؟ أين سيقضي ياسر العظمة أولى أيام شهر رمضان؟

الخميس 18-06-2015 23:15

يتواجد الفنّان السوري ياسر العظمة في دبي في الوقت الحالي، حيث سيقضي أوّل أيّام شهر رمضان الكريم في مطعم بُنيَ على النّمط الدّمشقي العريق، وأطلق عليه أصحابه اسم "درج الياسمين".

وعلى الصّعيد الفنّي، يغيب الفنان السوري للعام الثاني على التوالي عن الشاشة الرّمضانيّة، فلن نشهد هذا الموسم جزء جديد من مسلسله الكوميدي الشهير "مرايا"، حيث كان آخر جزء قدّمه العظمة في العام 2013 وتم تصوير العمل كاملاً في الجزائر.
"مرايا" مسلسل سوري كوميدي ناقد بدأ عام 1982، وكان يُقدّم كل سنة تقريباً جزء جديد، هو من بطولة ياسر العظمة، ولا زالت تُعرض أجزاء مرايا القديمة والحديثة على كافة الفضائيات العربية.

وكان لغالبيّة الفنانين السوريين المخضرمين منهم والشّباب مشاركة في "مرايا" مثل سامية الجزائري، وسلمى المصري، وصباح الجزائري، وفاديا خطاب، وسوزان نجم الدين، وفارس الحلو، ومرح جبر، وسليم كلاس، ومها المصري، ووفاء موصللي، وعبد المنعم عمايري، وعابد فهد، وكاريس بشار، وباسل خياط، وقصي خولي، وصفاء سلطان، وسلافة معمار، ودينا هارون، وسوسن أرشيد، وغيرهم.

 

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