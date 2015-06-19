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خادم الحرمين بحث مع الرئيس الباكستاني الأحداث الدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين

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خادم الحرمين بحث مع الرئيس الباكستاني الأحداث الدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين خادم الحرمين بحث مع الرئيس الباكستاني الأحداث الدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين

    استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في مكتبه بقصر السلام أمس رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ممنون حسين واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث الإقليمية والدولية، وموقف البلدين منها. كما استقبل -رعاه الله- أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي الوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

إلى ذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية العربية عبدالفتاح هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك. وقد بادله خادم الحرمين التهنئة سائلاً الله أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية بالبركات.

وتلقى -أيّده الله- اتصالاً من أخيه محمود عباس رئيس دولة فلسطين هنأه فيه بحلول شهر رمضان. وقد بادله خادم الحرمين التهنئة.

كما تلقى خادم الحرمين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقيات تهان بمناسبة شهر رمضان من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وقد أجيبوا من مقام خادم الحرمين وولي العهد ببرقيات شكر مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة. وجرياً على العادة الملكية لخادم الحرمين وولي العهد فقد بعثت القيادة -رعاها الله- برقيات تهان لمناسبة حلول شهر رمضان إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.

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