ولي ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس بوتين ويلتقي بالقيادات الاقتصادية والدينية الروسية

سانت بطرسبورغ - عبدالله الحسني ، واس

التقى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في سانت بطرسبورغ أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها وخاصة مجالات التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون العسكري والتقني والإسكان وقطاع البترول والغاز والجانب الاستثماري، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها. والتقى سمو ولي ولي العهد في سانت بطرسبورغ بعدد من المسؤولين والقياديين الروس في الشؤون السياسية والاقتصادية والدينية بالإضافة إلى لقائه بالمبتعثين السعوديين.

وشهد يوم أمس توقيع اتفاقية عسكرية بين المملكة وروسيا، كما تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الإسكان والفضاء والطاقة النووية.

من جهته استبعد وزير خارجية المملكة تأثير التقارب السعودي - الروسي على علاقات المملكة وشراكتها الاستراتيجية مع الدول الأخرى، مؤكداً وجود العديد من القضايا التي تهم المملكة وتستطيع من خلالها العمل مع روسيا من أجل حلها. وقال الوزير عادل الجبير: "هذه الزيارة التي يقوم بها سمو ولي ولي العهد إلى روسيا مهمة جدا. كان هناك اجتماع لمدة ساعتين مع الرئيس بوتين تم فيه النقاش بصراحة ووضوح".

إلى ذلك قال وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي إن التعاون والتنسيق بين البلدين سيأخذ مرحلة جديدة وسيؤدي إلى ايجاد تحالف بترولي لصالح السوق الدولية والدول المنتجة.