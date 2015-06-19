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لمرضى السكر.. التمارين الرياضية تحسن مستوى السكر بالدم وتقلل الدهون وحجم الخصر

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لمرضى السكر.. التمارين الرياضية تحسن مستوى السكر بالدم وتقلل الدهون وحجم الخصر لمرضى السكر.. التمارين الرياضية تحسن مستوى السكر بالدم وتقلل الدهون وحجم الخصر
كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة الرياضة يستفيد منها الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2، حيث تقلل من وتساعد على ضبط معدل السكر فى الدم.

وقد درس الباحثون فى جامعة تكساس، بيانات مرضى السكرى من النوع 2، ووجدوا أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة بانتظام يومياً انخفضت لديهم الدهون فى الجسم مع انخفاض حجم الخصر وتحسنت لديهم نسبة السكر فى الدم بالمقارنة بالأشخاص الذين لم يمارسوا الرياضة.

ولاحظ الباحثون بقيادة الدكتورة جاريت بيرى، أستاذة الأمراض الباطنية فى جنوب غرب أمريكا، أن ممارسة الرياضة تحسن السيطرة على مرض السكرى بغض النظر عن تحسن فى القدرة على ممارسة الرياضة.

وقال الباحثون إن حوالى 30 فى المئة من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لا يوجد لديهم أى استجابة، وهذا يعنى أنهم لا يستطيعون تحسين لياقتهم البدنية القلبية التنفسية على الرغم من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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مصر 365

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