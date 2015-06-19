الحمل يخفى أعراض الإصابة بفيروس الإيبولا

تستمر عدوى الإيبولا فى مفاجأة العلماء، حيث أظهرت دراسة علمية حديثة أن الفيروس القاتل قد يختفى فى النساء الحوامل دون أعراض واضحة.

وتصف الدراسة حالة جديدة وهى امرأة تبلغ من العمر 31 عاما فى أواخر الحمل والتى ذهبت إلى مستشفى فى ليبيريا تشكوا من آلام فى المعدة خفيفة، وربما ذات صلة بالحمل.

وكانت المفاجأة، حيث كشف الاختبار الروتينى لفيروس اإ يبولا أنها كانت مصابة بالفيروس، على الرغم من أنها ليست لديها أعراض واضحة، مثل آلام الجسم والقىء والإسهال، أو النزيف.

وبعد ثلاثة أيام، هى وجنينها لقوا حتفهم، وفقا للدراسة التى نشرت فى 18 يونيو فى نيو انغلاند جورنال أوف ميديسين.

وفسر الباحثون أن انخفاض استجابة مناعة المرأة التى هى جزء طبيعى من الحمل يمكن أن تسمح للفيروس أن يبقى فى جسدها مختفى لبعض الوقت.

وقد اندلع فيروس إيبولا مؤخرا فى غرب أفريقيا، وكان الأسوأ فى التاريخ حيث أصاب أكثر من 27000 شخص وقتل أكثر من 11000 منهم منذ أواخر عام 2013، ويعتقد مسئولو الصحة أنه أسوأ وباء.