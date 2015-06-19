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ألبرت شفيق يقود تحالفONTV وCBC كأكبر الوكالات الإخبارية بالشرق الأوسط

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ألبرت شفيق يقود تحالفONTV وCBC كأكبر الوكالات الإخبارية بالشرق الأوسط ألبرت شفيق يقود تحالفONTV وCBC كأكبر الوكالات الإخبارية بالشرق الأوسط
أعلنت قنواتONTV وONTVLIVE عن تعيين الإعلامى ألبرت شفيق فى منصب رئيس مجلس إدارة شركة "أونا" "ONA" التى تتكون من أكاديمية "اونا "ووكالة "أونا" ، بالإضافة إلى وكالة أونا لخدمات الإعلام.

ونوهت الشبكة إلى إنه من المزمع دمج وكالة أونا الإخبارية مع الوكالة الإخبارية التابعة لشبكة قنوات "CBC"، ليصبح التحالف الجديد أكبر الوكالات الإخبارية الخاصة فى الشرق الأوسط.

وقالت شبكة قنواتONTV وONTVLIVE، فى بيان لها، إن الإعلامى ألبرت شفيق تقدم باستقالته من الشبكة اعتبارا من يوم الخميس 18 يونيو، بعد 7 سنوات من العطاء حقق خلالها العديد من الإنجازات المشرفة للإعلام المصرى العربى، وخاض خلالها رحلة طويلة من العمل المتواصل والدؤوب حتى خرج بشبكة قنواتONTV وONTVLIVE عن النمط التقليدى للقنوات الفضائية الخاصة، والصورة التقليدية للإعلام بشكل عام، لتصبح الشبكة ، من أبرز القنوات الفضائية فى والعالم العربى خلال سنوات قليلة، ووسط منافسة شرسة للإعلام لتحقق سمعة متميزة بأنها شبكة قنوات ذات طابع مهنى، حتى قيل عنها إنهاCNN العرب.

وختم بيان شبكة قنوات ONTV وONTVLIVE، بتمنى المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشبكة، وإدارة الشبكة، وكل العاملين بها، التوفيق للإعلامى المتميز البرت شفيق فى منصبه الجديد.


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ألبرت شفيق


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مصر 365

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