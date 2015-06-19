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الصحة : 57% من مرضى السكر لا يلتزمون بتناول علاجهم فى مواعيدها

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الصحة : 57% من مرضى السكر لا يلتزمون بتناول علاجهم فى مواعيدها الصحة : 57% من مرضى السكر لا يلتزمون بتناول علاجهم فى مواعيدها
أكد الدكتور هشام حفناوى، عميد المعهد القومى للسكر التابع لوزارة الصحة، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن 57% من مرضى السكر لا يلتزمون بتناول علاجهم فى المواعيد المحددة.

وقال الدكتور هشام حفناوى عميد المعهد القومى للسكر التابع لوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدم الالتزام بالعلاج يجعل المرضى أكثر تعرضا للإصابة، مشيرا إلى أن ثلث مرضى السكر فقط يصلون إلى النتائج المستهدفة للعلاج، ويكون مستوى السكر لديهم تحت السيطرة.

يذكر أن الإحصائيات تشير إلى وجود 7.5 مليون شخص فى يعانون من مرض السكر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 13 مليون مريض بحلول عام 2035.

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