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وزير التموين: استمرار صرف منحة رمضان التموينية حتى نهاية الشهر

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وزير التموين: استمرار صرف منحة رمضان التموينية حتى نهاية الشهر وزير التموين: استمرار صرف منحة رمضان التموينية حتى نهاية الشهر
قررالدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، استمرار صرف منحة رمضان التموينية، وهى 50% لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، والتى تصرف مع فارق النقاط، وذلك حتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، أن من حق أصحاب بطاقات التموين الورقية وبدل الفاقد والتالف صرف منحة رمضان التموينية بعد التقدم إلى مكاتب التموين التابعين لها وتسجيل بياناتهم لتحديد البقال التموينى الذى يصرف لهم المنحة التموينية.

وأوضح وزير التموين، أن أكثر من 90% من أصحاب البطاقات التموينية صرفوا منحة رمضان التموينية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة وضع آلية محكمة لتسليم بطاقات التموين المستخرجة وذلك عن طريق مكاتب البريد.

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مصر 365

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