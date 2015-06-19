سيميوني يحذر برشلونة .. ويؤكد: عدم فوز ريال مدريد بالدوري أمر غير منطقي

"عدم فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني أمر غير منطقي" هكذا يؤمن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، متوقعا في الوقت ذاته تتويج الفريق الملكي باللقب في الموسم المقبل.

ولم يستطع ريال مدريد الفوز بالدوري الإسباني سوى مرة واحدة فقط خلال آخر سبعة أعوام، مقابل لقب للأتليتي وخمسة لبرشلونة.

وتحدث المدرب الأرجنتيني لإذاعة ماركا قائلا:"سيكون من الصعب على ريال مدريد عدم الفوز بالدوري الموسم المقبل".

وتابع"هم سيكونوا على أتم الاستعداد للموسم فلديهم أفضل لاعبين، لذا سيكون من غير المنطقي عدم فوزهم بالبطولة".

وأضاف"لقب دوري واحد فقط في سبعة أعوام ليس شيئا كافيا، إذا كنت مشجعا لريال مدريد سأشعر بالقلق إذا لم نتمكن من مواكبة أتليتكو".

وأتم سيميوني تصريحاته موجها رسالة تحذيرية لبرشلونة"عليهم القلق لأن الموسم المقبل لن يكون سهلا عليهم أبدا".