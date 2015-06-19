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سكاي سبورتس– يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع ماندزوكيتش

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سكاي سبورتس– يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع ماندزوكيتش سكاي سبورتس– يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع ماندزوكيتش

توصل يوفنتوس لاتفاق مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم أتليتكو مدريد لضمه خلال الصيف الجاري بعقد يمتد لأربعة سنوات حسبما أفاد موقع سكاي سبورت إيطاليا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كارلوس تيفيز مهاجم يوفنتوس يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق الصيف الجاري على الرغم من تبقي عام في عقده مع الفريق مفضلا العودة لبوكا جونيورز.

وأكد جوزيبي ماروتا المدير الرياضي لوصيف دوري أبطال أوروبا أن ناديه حدد ماندزوكيتش كبديل مناسب للتعاقد معه لمواجهة رحيل المهاجم الأرجنتيني.

وأشار موقع سكاي سبورت إلى أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع أتليتكو مدريد يقتضي بانتقال ماندزوكيتش مقابل 18 مليون يورو، مع توقيع عقد مع اللاعب يمتد لأربعة سنوات.

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