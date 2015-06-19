تقارير - انها تقترب .. تشك على أعتاب أرسنال

أكثر من أي وقت مدى. أرسنال يقترب من الإعلان رسميا عن ضم بيتر تشك بعد موافقة أرسين فينجر على شرط حارس مرمى تشيلسي.

تشك وجد نفسه على مقاعد بدلاء تشيلسي لحساب تيبو كورتوا ليطلب الرحيل عن البلوز قبل نهاية عقده مع النادي عام 2016.

أرسنال كتب أسم تشك على رأس قائمة اهتماماته لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأجمعت تقارير الصحف الإنجليزية لعدد يوم الجمعة عن اقتراب أرسنال بشكل كبير جدا من ضم تشك بصفة رسمية بعد استسلام جوزيه مورينيو لقرار تشيلسي.

تشيلسي قرر ترك قرار وجهة تشك المقبلة في يد الحارس تكريما لما قدمه في النادي ولذلك "لن يُمنع من الانتقال إلى فريق منافس".

مورينيو حاول إدراج لاعب في الصفقة وبالتحديد أليكس تشامبرلين ولكن فينجر رفض ومورينيو استسلم حسبما أشارت له صحيفة تيليجراف.

ومن جانبها أشارت صحيفة تايمز إن توقيع تشك مع أرسنال أقترب بشدة إلى جانب رحيل ديفيد أوسبينا إلى الدوري التركي.

التقارير تواصلت فخرجت صحيفة ميرور لتشير إلى أن فينجر وافق على شرط تشك الوحيد ومن هنا فإتمام الصفقة بصفة رسمية سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

شرط تشك الوحيد كان هو ضمان اللعب كأساسي وهو ما وافق عليه فينجر دون أي تردد حسبما أكده جون كروس صحفي ميرور المقرب لنادي أرسنال.

واختتمت التقارير بتقرير جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورتس الموثوق ومحلل الصفقات إن بالفعل "تشك إلى أرسنال والإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأشار دي مارزيو إن مبلغ 7 مليون إسترليني سيكون هو سعر انتقال تشك إلى أرسنال.