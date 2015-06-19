أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

طحنون بن محمد يعزي آل الشامسي

Google+ Print
طحنون بن محمد يعزي آل الشامسي طحنون بن محمد يعزي آل الشامسي

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية مساء أمس تعازيه ومواساته الى محمد و راشد علي بن سيف النايلي الشامسي في وفاة المغفور له بإذن الله والدهما علي بن سيف النايلي الشامسي وذلك في منزل الأسرة بمنطقة زاخر في مدينة العين.

كما قدم التعازي والمواساة إلى جانب سموه الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان .

وعبر أبناء الفقيد عن امتنانهم لسموه وأبنائه الشيوخ سائلين الله تعالى أن يحفظهم من كل مكروه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية