طحنون بن محمد يعزي آل الشامسي

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية مساء أمس تعازيه ومواساته الى محمد و راشد علي بن سيف النايلي الشامسي في وفاة المغفور له بإذن الله والدهما علي بن سيف النايلي الشامسي وذلك في منزل الأسرة بمنطقة زاخر في مدينة العين.

كما قدم التعازي والمواساة إلى جانب سموه الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان .

وعبر أبناء الفقيد عن امتنانهم لسموه وأبنائه الشيوخ سائلين الله تعالى أن يحفظهم من كل مكروه.