استحداث آليات لانخراط ذوي الإعاقة في سوق العمل

أكدت مريم سيف القبيسي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة، تحظى باهتمام بالغ، سواء على مستوى القيادة أو المؤسسات المجتمعية في الدولة، بالإضافة إلى حرص مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، على توفير كافة المقومات اللازمة لتنخرط هذه الفئة في المجتمع، مثلهم مثل باقي إخوانهم، ويكونوا جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل تحت راية الوطن.

وقالت إن هناك تنسيق وتواصل مع مجلس أبوظبي للتوطين، لتقديم طلبات توظيف ذوي الإعاقة من خلال المجلس، وتحويلها إلى المؤسسة، بحيث يصبح لدى المؤسسة الفرصة والإلمام الكامل بعدد المعاقين الذين في حاجة للعمل من أجل إلحاقهم بالمؤسسات المختلفة للعمل.

تطور في توظيف ذوي العاقة

وأوضحت أن هناك تطويراً كبيراً وملموساً في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحبت هناك آلية واضحة لتوظيفهم، لأن المؤسسة قامت بوضع سياسة لتهيئة وإعداد البيئة في الجانب الوظيفي، تشمل المباني والمرافق، والتي تفيد المؤسسة في تهيئة البيئة الخاصة لهذه الفئة، مشيرة إلى أن معارض التوظيف المعنية بتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، فرصة كبيرة لمسؤولي وحدة التوظيف بالمؤسسة، للتعرف إلى إمكانات المؤسسات المشاركة حول الفرص التدريبية والتأهيلية والوظائف المتاحة بها لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً للإعاقات المختلفة التي يعانون منها.

خدمات مستحدثة

وقال إن قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة استحدث خدمات توظيف الأفراد من ذوي الإعاقة، والتي تتسم بالشمولية والتنظيم والتدرج المبني على مراحل مدروسة ومقننة، وذلك حرصاً على تمرير هذه التجربة بخبرات نجاح يشهد لها المجتمع المحلي، وتشمل الخدمات التي يقدمها القطاع خدمة تقييم وقياس القدرات والمهارات، والتي تعتبر من أهم الخدمات التي يتلقاها الأفراد المتقدمون للتوظيف، لأنها المفتاح الذي يمكن من خلاله تحديد السار الوظيفي كاملاً للمتقدم، ويقوم فريق التوظيف بإجراء تقييم شامل ومتخصص لمهارات المتقدمين للوظائف.

التعليم والتدريب

وقالت إن هناك خدمة التعليم والتدريب المتخصص، والتي تعد المرحلة الثانية في سلم تقديم الخدمات المتخصصة للمرشح من ذوي الإعاقة، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تمكين الشخص من اكتساب مهارات مختلفة، سواء نفسية أو مهنية أو مهارية أو تقنية لرفع مستوى كفاءته وإدخاله مجال المنافسة لشغل الوظيفة المتوفرة.

التهيئة البيئية

وتوفر القطاع خدمة التهيئة البيئية، التي تعتبر واحدة من الخدمات المتميزة التي يقدمها القطاع لأبنائنا من ذوي الإعاقة، وتستهدف تصميم بيئة العمل على نحو يسمح للموظفين المعاقين القيام بالعمل المطلوب دون عوائق، من خلال تقديم الاستشارة الهندسية المتخصصة لجميع المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتعلق بالأعداد المعمارية أو إزالة الحواجز البيئية التي تحد من قدرتهم على التحرك والتنقل بحرية وأمان، مشيرة إلى أن القطاع خصص فرق استشاري هندسي بخبرات وطنية وأجنبية، لتقييم بيئة المؤسسات التي توفر وظائف لذوي الإعاقة لتقييم بنية المؤسسات التحتية ومستوى توافر إجراءات السلامة والتهيئة البيئية في المبنى، مثل مواقف السيارات والمصاعد والسلالم لسهولة تنقلهم وحركتهم.

التوظيف

وأشارت القبيسي إلى أن القطاع يوفر خدمة التوظيف من خلال وحدته بالمؤسسة والتي تعد الهدف الذي تسعى جميع الخدمات السابقة إلى ضمان تحقيقه واستمراريته ونجاحه.