ضيوف رئيس الدولة يحاضرون عن المنهج التعبدي في رمضان

تناول العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك في محاضراتهم خلال اليوم الأول من الشهر الفضيل أمس الخميس موضوع «المنهج التعبدي في رمضان» من حيث الاهتمام بحفظ الصيام من كل ما من شأنه الإخلال بفضيلة هذا الشهر، وأن يحافظ كل صائم على الفضائل والابتعاد عن الآثام.

34 مسجداً ومؤسسة

وحاضر العلماء بعد صلاة العصر، وبعد صلاة العشاء بهذه المفاهيم في نحو 34 مسجداً ومؤسسة في كل من أبوظبي العاصمة وضواحيها بني ياس، والرحبة، ومدينة خليفة، والفلاح، ومدينة محمد بن زايد، وذلك بالإضافة إلى المشاركة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وقال العلماء إن شهر الصوم أيام معدودة جعل الله صيامها فريضة، وقيام ليلها تطوعاً وهو شهر تزداد فيه الحسنات وتتنوع فيه الفضائل والقربات إذ ينادي منادي الحق سبحانه وتعالى في كل ليلة من رمضان «يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر».

إحلال السلام والأمان

وأضافوا أنه شهر إحلال الأمان والسلام والإيمان، وهذا ما وصى به رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المجتمعات وهو يعلم البشرية بدعائه المشهور حين يرى هلال رمضان «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والأمان» وكل كلمة من هذا الدعاء هي منهج تعبدي أصيل في الحيــاة فبتحقيــق الأمن والإيمان تزدهر الحياة، وتتعايش المجتمعات، ويتعاون الناس على البر والخير وبناء الحضارة، وبتحقيــق السلامــة من الهمــوم والآثام يندحــر الشيطــان وأتباعــه، وتصــح الأبــدان.

مكرمات

وأوضحوا أن من المنهج التعبدي في رمضان إطعام الطعام حيث أشاد العلماء في هذا الصدد بمكرمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات بإقامة خيام إفطار الصائمين داخل الدولة وخارجها وما تقوم به المؤسسات الحكومية والأهلية في إغاثة المشردين والملهوفين في عدد من دول العالم.

المساعدات الإنسانية

وأكدوا أن هذه المكرمات السامية وضعت الدولة في صدارة دول العالم بالمساعدات الإنسانية والخيرية والصحية والتعليمية للفقراء والمحتاجين، وبهذا العطاء الإنساني المتواصل شهد العالم أجمع بمكانة الدولة وشعبها ووسطية الإسلام الفعلي الذي تمارسه وتدعو إليه لينعم البشر جميعاً بالأمن والاستقرار والسعادة.

وألقى الدكتور حمدي صبح داود في جامع الشيخ زايد الكبير محاضرة نقلت إذاعياً بعنوان «المنهج التعبدي في رمضان» واستضاف تلفزيون أبوظبي فضيلة الشيخ أحمد المختار ببرنامج «وذكر» تحدث عن (رمضان فضائل ومغانم). واستضاف مركز رعاية الأحداث في المفرق الدكتور ماهر أحمد عامر وألقى محاضرة نوعية، كما كان للشيخ نوشاد أسنار ببقافي محاضرة قيمة للجالية الهندية في المقر الهندي الإسلامي في أبوظبي حضرها حشد كبير من أبناء الجالية.

محاضرتان

تم تخصيص محاضرتين للنساء، كانت الأولى للدكتورة رابعة راشد ذكي في مسجد عمير بن وهب بمدينة الفلاح، والثانية للدكتورة نهلة صبري السيد في مسجد ناصر بن مذكر الهاجري بمدينة خليفة.