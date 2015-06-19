حاكم الشارقة يستقبل المهنئين برمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر لتقديم التهاني والتبريكات لسموه بحلول شهر رمضان المبارك، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية، وأن يمنّ الله على دولة الإمارات وشعبها بالخير والبركات.

إلى ذلك أمر سموه بالإفراج عن 203 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في الإمارة.

وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة مع معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد ورؤساء الدوائر أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، ووفد من كبار الضباط بشرطة الشارقة يتقدمهم العميد سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

حضر الاستقبالات الشيخ صقر بن راشد القاسمي، والشيخ حمد بن ماجد القاسمي والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف.

والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي والشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي، وعدد من الشيوخ وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري.

الإفراج عن النزلاء

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 203 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في الإمارة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفي إطار اهتمام وحرص سموه على تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.

جاء ذلك عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الدولة من الشارقة. ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرارات صاحب السمو حاكم الشارقة المتعلقة بمعالجة أوضاع مختلف الفئات الاجتماعية وتمكينها من العيش والاستقرار في أمن وطمأنينة والمحافظة على كيانها الأسري، بما يمكنها من الإسهام في بناء المجتمع ودفع مسيرة التنمية.

ورفع قائد عام شرطة الشارقة، العميد سيف الزري الشامسي، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على مبادرته الكريمة وتوجيهاته بالإفراج عن المذكورين.